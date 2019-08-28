В Алматы активисты заявили о создании Коалиции гражданских инициатив Казахстана. Она включает несколько групп активистов. Члены коалиции представили разработанную декларацию и призвали присоединяться к ним.

«Мы собираемся каждую субботу, у нас было уже пять собраний. За это время мы выбрали направления, по которым будем работать. Это вопросы национальные, вопросы насилия, вопросы законопроектов, которые будут вести Казахстан к демократизации общества, вопросы защиты прав активистов. Сейчас необходимо создание независимой дискуссионной площадки. Мы готовы к сотрудничеству, даже с государственными площадками, потому что сейчас важно выстроить диалог», - рассказала Тогжан Кожалиева, активист гражданского движения «HAQ».

Председатель Общенациональной социал-демократической партии Ермурат Бапи отметил, что ОСДП готова предоставить дискуссионную площадку членам коалиции.

Активисты планируют разрабатывать проекты реформы и требовать от государства их исполнения, проводить санкционированные митинги, инициировать референдумы, а также подавать исковые заявления в суды. Кроме того, члены Коалиции проведут набор и обучение наблюдателей на парламентские выборы.

«На данный момент мы готовим предложения по изменению выборного законодательства, реформы в области экологии, некоторые изменения в Конституцию, реформы МВД. Кроме того, сейчас мы разрабатываем онлайн-приложение для наблюдателей, которых мы планируем набирать и обучать к парламентским выборам. Также наши коллеги проводят сбор претендентов в депутаты маслихата со всех регионов», - поделилась член гражданского движения «За реформу МВД» Гульшат Нурпеисова.

Участники пресс-конференции отметили, что любой гражданский активист, любое движение или организация могут вступить в Коалицию гражданских инициатив Казахстана.