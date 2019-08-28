В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В восьми областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

29-31 августа в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. 29-30 августа ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, 31 августа ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау днем 29, сутки 30 августа ожидается гроза, днем 30-31 августа ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В столице 29 августа временами ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с.

29 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер восточный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. В Костанае днем гроза, ветер восточный 15-20 м/с.

30 августа в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. 29-30 августа местами гроза, шквал, град. 29 августа ветер юго-восточный, восточный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. 30 августа ветер юго-западный 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 29, сутки 30 августа гроза, шквал, град, днем 29 августа ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с, порывы 25 м/с, 30 августа – юго-западный 15-20 м/с.

Днем 29 августа в Жамбылской области местами ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе днем ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В Кызылординской области 29 августа местами гроза, шквал, пыльная буря, ветер западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, местами 23-28 м/с. В Кызылорде днем также ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер западный днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

29 августа в Мангистауской области местами гроза, пыльная буря, ветер северо-западный 15-20 м/с . В Актау также ожидается пыльная буря, ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области 29 августа местами ожидается ветер северный 15-20 м/с. В Уральске ветер северный порывы 15-20 м/с.

Ночью 29 августа в Атырауской области местами гроза, днем пыльная буря, ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем порывы 17-22 м/с. В Атырау днем 29 августа ожидаются пыльная буря, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.