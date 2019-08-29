Демонстранты перекрыли главную дорогу рядом с парламентом
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В Лондоне после решения о приостановке работы парламента начались протесты
Фото AFP

В Лондоне после того, как королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента, начались массовые протесты, пишут «Ведомости».

Протестующие собрались в центре города, недалеко от резиденции премьер-министра, они скандировали: «Защитим демократию, остановим Бориса», «Остановим переворот». Один из демонстрантов, изображающий Бориса Джонсона, вышел на Даунинг-стрит с лопатой и установил импровизированную могилу с надписью «Покойся с миром, демократия». Также демонстранты перекрыли главную дорогу рядом с парламентом. Главным лозунгом протеста стала фраза на плакате, с которым вышли протестующие: «Остановим переворот».

Акции протеста также прошли в Манчестере и Эдинбурге.

Как поясняет Русская служба ВВС, приостановка работы парламента вступит в силу между 9 и 12 сентября и продлится до 14 октября. В качестве предлога для приостановки работы парламента Джонсон использовал процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства, которую королева должна огласить 14 октября в парламенте.

Оппоненты премьер-министра считают, что он лишит их возможности полноценно участвовать в процессе Brexit, и называют поведение Джонсона антиконституционным. Джонсон же утверждает: предположения о том, что намерение приостановить работу парламента вызвано желанием вывести страны из Евросоюза без соглашения – «полная неправда».

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