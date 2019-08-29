Повестка пришла Айгуль Нурбулатовой, ранее оштрафованной за съемку акции «От правды не убежишь»
Еще одну активистку «Oyan, Qazaqstan!» вызвали в полицию
фото Ольги Логиновой

Повестка о вызове в департамент полиции пришла активистке «Oyan, Qazaqstan!» (OQ) и иллюстратору Vласти Айгуль Нурбулатовой.

«Они (полицейские – V) сказали моим родителям, что я в соцсетях призываю всех пойти на митинг, который ЛГБТ проводит. Родители попросили показать, где и как я призываю, но они не стали», - сказала Нурбулатова Vласти, заметив, что не имеет отношения к заявкам на проведение митинга ЛГБТ.

В апреле межрайонный специализированный суд по административным делам оштрафовал Нурбулатову на 20 МРП за съемку акции «От правды не убежишь».

Накануне активистов OQ вызывали в полицию. Они сообщили, что с ними говорили на тему анонсированного движением марша за конституционную реформу, который намечен на 30 августа. В Telegram-канале OQ сообщалось, что сотрудник акимата Айдар Есенбеков угрожал уголовной ответственностью активистке Асем Жапишевой.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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