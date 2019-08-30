Обмен заключенными между Украиной и Россией еще идет - администрация Зеленского

В администрации президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию о состоявшемся обмене заключенных Украиной и Россией и призвали не спекулировать на этой теме.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента Украины сообщит об этом на официальных каналах", - сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, пишет издание "Украинская правда".

"Уже не в первый раз мы видим информационный хаос" вокруг взаимного освобождения лиц, отметила пресс-секретарь, назвав дезинформацию "игрой на эмоциях людей".

Этим утром российские СМИ со ссылкой на источники сообщили о вылете в Киев самолета с группой освобожденных украинцев. Эту информацию также распространила сотрудница Верховной рады Украины, написавшая, что среди освобожденных - украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года и режиссер Олег Сенцов, который в России осужден за терроризм на 20 лет лишения свободы.