В $10 млрд оценили производители электроники ущерб от торговых войн США и Китая

По данным Ассоциации потребительских технологий (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG), как минимум $1 млрд пришлись на связанную с сетями 5G продукцию, что помешало США в «мировой гонке» за данными технологиями. А в четвертом квартале 2019 года, прогнозирует CTA, пошлины обойдутся технологической отрасли почти в $7 млрд, что отразится на ценах. Представитель CTA Браунин Флорес считает, что повышение цен на товары может произойти в ноябре.

Глава СТА Гари Шапиро считает, что «непредсказуемая тарифная политика» вынуждает компании идти по «неверному экономическому пути».

«Продолжающиеся угрозы повышения пошлин и редкие обещания о прогрессе в торговых переговорах означают удар по глобальным фондовым рынкам. Эта неопределенность бьет по каждому американцу с пенсией или накоплениями на колледж», - заявил он, подчеркнув, что такая политика ставит под угрозу положение американских компаний на глобальном рынке, так как им приходится тратить ресурсы на «постоянно меняющиеся правила торговли», а не на инновации.

Напомним, с 1 сентября США повысили с 10 до 15% пошлины на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд, а с 1 октября до 30% увеличатся тарифы на другой ряд китайской продукции стоимостью $250 млрд.