К 2024 году число госслужащих в Казахстане сократится на четверть

С 2020 года в Казахстане начнется постепенное сокращение государственных служащих и сотрудников национальных компаний. Высвобожденные средства будут направлены на стимулирование более профессиональных кадров, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время первого послания народу в понедельник.

«С целью повышения эффективности работ госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры. В то же время, начиная с 2020 года, мы приступим к постепенному сокращению численности госслужащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих и работников нацкомпаний следует сократить на 25%. То есть на четверть», - сообщил Токаев.