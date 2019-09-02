К 2024 году число госслужащих в Казахстане сократится на четверть

Президент полагает, что это поможет повысить эффективность госаппарата
Тамара Вааль, VластьС 2020 года в Казахстане начнется постепенное сокращение государственных служащих и сотрудников национальных компаний. Высвобожденные средства будут направлены на стимулирование более профессиональных кадров, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время первого послания народу в понедельник.
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