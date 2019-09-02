Токаев отложил до 2023 года введение пенсионных отчислений с работодателей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за модернизацию налоговой системы и одновременно поручил отложить введение дополнительных 5%-ных пенсионных отчислений с работодателей, которые предполагалось ввести со следующего года.

«Несмотря на рост ВВП и доходов населения, имущественное расслоение внутри казахстанского общества сохраняется, и даже усиливается. Это тревожный фактор, требующий к себе особого внимания. Считаю, что необходимо модернизировать налоговую систему с фокусом на более справедливое распределение национального дохода», - заявил Токаев в своем послании народу страны.

«Правительство должно обратить внимание и на растущий объем социальных отчислений. С одной стороны, эти сборы обеспечивают стабильность социальной и пенсионной системы, однако есть риски, что работодатели утратят стимулы к созданию рабочих мест и повышению зарплаты. Бизнес будет уходить в тень. Поэтому поручаю правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года», - сказал он.

«Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны просчитать варианты и прийти к согласованному решению с учетом интересов, как будущих пенсионеров, так и работодателей», - заметил Токаев.

При этом он согласился с выводом экспертов о том, что новые пенсионные отчисления фактически являются новым налогом.

«Правительство должно наложить запрет на все выплаты, непредусмотренные налоговым кодексом. Это, по сути, дополнительные налоги», - сказал он.