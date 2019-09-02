Для детей из малообеспеченных семей введут гарантированный соцпакет

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что с 1 января 2020 года будет введен гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей.

«Нужно позаботиться о детях из малообеспеченных семей. Для них необходимо ввести гарантированный социальный пакет. Регулярную помощь детям дошкольного возраста: бесплатное горячее питание для всех школьников, обеспечение их учебными принадлежностями и формой, оплату медицинской, в том числе стоматологической помощи, возмещение затрат на проезд в общественном транспорте».

Все эти меры должны вступить в действие с 1 января 2020 года.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев раскритиковал систему получения Адресной социальной помощи:

«Государством предпринимаются все меры для поддержки нуждающихся граждан. Ряд принятых решений был не совсем выверен. В результате мы получили серьезный рост патерналистских настроений. За 5 лет численность получателей адресной социальной помощи (АСП) в РК выросла с 77 тысяч человек до более чем 1,5 млн человек. Объём выделяемых из бюджета средств на соцподдержку с 2017 года увеличился в 17 и более раз. Другими словами – все больше людей предпочитают не работать, либо, что еще хуже, утаивают свои доходы для получения соцпомощи».

Президент считает, что правительству следует скорректировать механизм выделения АСП, чтобы она стала «прозрачной, справедливой, мотивировала к труду, а не к праздному образу жизни. Помощь должны получать те, кто трудится».

На нашем сайте выходила статья «Материнский раздор», в ней рассказывалось в том числе и о получении АСП.