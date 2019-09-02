Jýsan Bank и First Heartland Bank завершили объединение

Процесс объединения Jýsan Bank и First Heartland Bank успешно завершен, сообщается на сайте Jýsan Bank.

«В результате объем активов объединенного банка – First Heartland Jýsan Bank – составил 1,264 трлн тенге. В рамках процесса объединения собственный капитал банка увеличился на 14%, до 144 млрд тенге, а средства клиентов превысили 620 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Председатель правления АО «First Heartland Jýsan Bank» Бекжан Пирматов отметил, что объединенный банк будет предоставлять конкурентные услуги и сервисы за счет синергии корпоративной клиентской базы First Heartland Bank и развитой продуктивной линейки Jýsan Bank.

«Данная консолидация двух взаимодополняющих бизнесов позволит восстановить лидирующие позиции в сфере банковского обслуживания», - уверен он.

В июне на внеочередном общем собрании акционеры одобрили присоединение АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».