Правительство обеспечит ежегодный рост ВВП не менее 5% к 2025 году – Смаилов

Правительство Казахстана намерено обеспечить ежегодный рост экономики не менее 5% к 2025 году за счет диверсификации и активизации деятельности государственных органов и квазигосударственного сектора, сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, рассказывая план реализации послания президента.

«Президент страны в послании отметил о необходимости реализации структурных преобразований, которые позволят стабильно обеспечивать ежегодный рост ВВП не менее 5% к 2025 году. Для этого правительство продолжит работу по диверсификации экономики и активизирует проведение функционального анализа деятельности как государственных органов, так и квазигосударственного сектора. Также будут тщательно проанализированы исследования казахстанских и зарубежных аналитиков», - рассказал Смаилов.

Начиная с 2020 года, по его словам, власти приступят к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направят на материальное стимулирование наиболее полезных работников. В итоге к 2024 году количество госслужащих и работников нацкомпаний будут сокращено на 25%.

Приоритетная задача, подчеркнул министр финансов, - повышение отдачи от квазигосударственного сектора.

«Нами будет оценен реальный вклад фонда национального благосостояния («Самрук-Казына» - V) в рост благосостояния народа за прошедшие 14 лет. Правительство вместе со счетным комитетом в трехмесячный срок проведет анализ эффективности государственных холдингов и нацкомпаний», - сообщил он.

Что касается вопроса ценообразования и тарифов, по этому направлению министерство национальной экономики должно разработать «четкие меры по регулированию цен на товары и услуги, предоставляемые субъектами естественных монополистов».

В рамках развития малого и микро-бизнеса для снижения безработицы и повышения уровня жизни сельского населения, напомнил Смаилов, из Национального фонда выделено около 100 млрд тенге.

«Главой государства поручено счетному комитету совместно с министерством финансов взять на особый контроль расходование бюджетных средств, выделяемых для развития бизнеса. До конца текущего года будет разработана законодательная основа по освобождению компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налогов от их основной деятельности сроком на три года. С января 2020 года вступит в силу трехлетний запрет на проверки субъектов микро- и малого бизнеса», - пообещал первый заместитель премьер-министра.

По поручению Касым-Жомарта Токаева, которое он дал в ходе послания народу накануне, с 2020 года в Казахстане начнется постепенное сокращение государственных служащих и сотрудников национальных компаний. Высвобожденные средства будут направлены на стимулирование более профессиональных кадров.

Наряду с этим Токаев обратил внимание на низкую международную конкурентоспособность национальных компаний, которые «превратились в громоздкие конгломераты». Для сокращения неоправданного присутствия государства в экономике президент принял решение о введении моратория на создание квазигосударственных компаний. Одновременно с этим должен начаться анализ вклада ФНБ «Самрук-Казына» в экономическое развитие за последние 14 лет.

Также президент поручил правительству освободить микро- и малый бизнес от уплаты налога на доход. Ввести это послабление планируется на три года, начиная с января 2020 года.