Малый бизнес в Казахстане освободят от налога на доход

В ходе своего первого послания в качестве президента Касым-Жомарт Токаев поручил правительству «разработать законодательную основу освобождения компаний микро и малого бизнеса от уплаты налога на доход». Ввести налоговое послабление планируется на три года.

«Поручаю правительству разработать законодательную основу освобождения компаний микро и малого бизнеса от уплаты налога на доход. Сроком на три года. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с 2020 года. С января 20 года вступит в силу мое решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро и малого бизнеса. Мы верим в добропорядочность и законопослушность нашего бизнеса, который должен нести ответственность перед потребителями и гражданами», - заявил Токаев.

При этом он добавил, что «в период действия моратория необходимо активизировать инструменты саморегулирования, общественного контроля».

«В случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных норм и правил, особенно в санитарно-эпидемиологической сфере, такие компании будут закрываться, а их владельцы – привлекаться к ответственности. Таким образом, мы снижаем нагрузку на бизнес», - сказал президент.

Токаев считает, что систему господдержки малого и среднего бизнеса нужно перезагрузить, отдавая приоритет новым проектам. В этой связи он поручил правительству в рамках новой «Дорожной карты бизнеса» выделить дополнительно 250 млрд тенге в следующие 3 года.

«Нужно активно внедрять новые формы поддержки бизнеса с упором на социальные аспекты, создание семейных бизнесов, в первую очередь, для многодетных и малоообеспеченных семей. Эффективный малый и средний бизнес – это крепкая основа развития городов и аулов. Малый, а особенно микробизнес, играет важную роль в социально-экономической и политической сфере страны. В первую очередь, сельские жители обеспечиваются стабильной работой, снижается безработица, создается налоговая база укрепляются местные бюджеты», - уверен глава государства.

Он заверил, что «государство и в будущем будет поддерживать бизнес», и на эти цели из Национального фонда выделено около 100 млрд тенге. Однако, как сказал Токаев, «по мнению экспертов, финансовая поддержка оказывалась только связанным с местной властью крестьянских хозяйствам», тогда как «по новым проектам должны быть созданы новые компании и рабочие места».

«Однако местные акимы не смогли организовать работу в соответствии с требованиями. Вследствие чего не созданы условия для повышения налоговых и пенсионных отчислений и укрепления местных бюджетов. В связи с этим Счетному комитету и министерству финансов необходимо взять на строгий контроль использование средств», - поручил президент, почеркнув, что «в стране достаточно примеров успешного предпринимательства, и мы всем обществом должны поддерживать малый бизнес».

В целом говоря о налоговой системе, президент отметил, что повышение ее качества – это «отдельная проблема».

«Она должна стимулировать компании, инвестировать в человеческий капитал, в повышение производительности труда, техническое перевооружение, экспорт. Следует повсеместно вводить безналичные платежи, устранив сдерживающий фактор, высокую комиссию банков. Для этого необходимо активно развивать внебанковские платежные системы с соответствующими правилами регулирования. При очевидной простоте и привлекательности данного сегмента, он не должен превратиться в канал по отмыванию денег и вывода капитала из страны. Нацбанку следует наладить действенный контроль в этой сфере», - также поручил Токаев.