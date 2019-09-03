Информационная безопасность становится ключевым элементом нацбезопасности – Касымов

Экспертный совет при Совете безопасности рассмотрел сегодня на заседании актуальные проблемы информационной безопасности страны. Как сообщается на сайте Акорды, были затронуты проблемы коммуникаций между госорганами и обществом, в том числе приоритеты государственной информационной политики.

В заседании приняли участие руководители госорганов, отвечающих за информационную безопасность, ученые и эксперты из КазНУ им. аль-Фараби и Международного университета «Астана», представители Казахстанской Ассоциации информационной безопасности, Интернет Ассоциации Казахстана, Казахстанского медиа-альянса, Альянса региональных СМИ, Центра расследования и анализа кибератак, отечественные разработчики средств технической защиты информации. Все они обсудили проблематику информационной безопасности в контексте содержательной стороны информации и кибербезопасности.

В своем выступлении помощник президента – секретарь Совета безопасности Калмуханбет Касымов подчеркнул, что информационная безопасность становится ключевым элементом национальной безопасности страны – она непосредственно влияет на экономические, общественные, политические и другие аспекты безопасности.

В свою очередь министерством информации и общественного развития затронуло вопросы укрепления диалога между властью и обществом, повышения конкурентоспособности казахстанских СМИ и новые подходы к регулированию медийного пространства с учетом современных реалий.

Представители интернет-ассоциаций и медиа-сообщества высказались о растущей роли социальных сетей в качестве альтернативы традиционным средствам массовой информации, отметив, что соцсети сегодня, став наиболее популярным инструментом коммуникаций для населения, оказывают также и негативное воздействие.

Особое внимание на заседании было обращено на проблему недостоверных сведений, нацеленных на дестабилизацию ситуации. В этом контексте экспертный совет призвал медиа-сообщество быть более ответственным при распространении информации.

Также эксперты отметили, что мировое информационное и цифровое пространство тоже формирует дополнительные риски для национальной безопасности государства. В частности, что не только рядовые граждане становятся жертвами интернет-мошенничества, но и подвергаются кибератакам госорганы, финансовые организации и стратегические объекты жизнеобеспечения.

В заключение Касымов подчеркнул, что государству и гражданским институтам крайне важно сообща обеспечить устойчивое развитие информационного пространства, оградить его от деструктивного внешнего влияния.