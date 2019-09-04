МВД предупреждает о готовности пресекать несанкционированные митинги

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев информацию о строительстве китайских заводов в нашей стране назвал ложной и предупредил, что несанкционированные митинги будут пресекаться.

«Группа людей вышла против того, что якобы 55 китайских предприятий открываются в Казахстане. На сегодняшний день такая информация ложная и никаких таких предприятий не открываются. Дело в том, что есть совместные предприятия. Есть инвестиции, но в то же время сейчас распространяется в соцсетях неправильная информация, (она – V) незаконна», - заявил Тургумбаев в кулуарах мажилиса в среду.

Он также предупредил, что «если будут призывы к незаконным митингам, то органы внутренних дел будут эти митинги пересекать».

Сообщения о митингах против китайской экономической экспансии начали появляться накануне днем, параллельно с тем, как аналогичный протест собрал сотни человек в городе Жанаозен на западе страны. Там митингующие требовали остановить строительство 55 китайских производств на территории Казахстана. По сообщениям актауской газеты «Лада», протестующие опасались вследствие этого потерять рабочие места.

Сегодня несколько десятков человек вышли в Алматы и столице, чтобы выразить свое недовольство строительству на территории Казахстана китайских заводов. Протестующие заявляли, что «инвестиционные проекты, которые Китай проводит в Казахстане, должны проходить прозрачно и под контролем общественности», либо же пусть приходят инвесторы из других стран, но только не из КНР, а также то, что надо отстаивать «национальные интересы, а «право на недропользование должно быть национализировано».