Они выступают против строительства китайских заводов в Казахстане
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Сотни людей вышли на центральную площадь Жанаозена на акцию протеста

На Центральной площади Жанаозена сегодня собралось порядка 500 человек. Люди выступают против строительства 55 китайских заводов на территории Казахстана. С протестующими встретился аким Мангистауской области Серикбай Трумов, пишет портал Лада.

Люди считают, что если построят китайские заводы, для местных работы не будет, либо зарплаты будут в 10 раз меньше.

«Нужно самим строить заводы. Мы жили без китайцев и дальше будем жить без них», - заявила жительница Актау Нурияш Абдиреева, участвующая в акции протеста.

Прибывший на место глава региона выслушал требования собравшихся и заверил, что на территории Казахстана не будут строить китайские предприятия. Однако жители Жанаозена не верят «пустым обещаниям» представителей исполнительной власти и намерены собираться на площади каждый день, пока не получат точный ответ от главы государства.

«Посмотрите, сколько у нас молодежи, работы и так нет. Акиму мы не верим, мы будем стоять тут каждый день, пока президент не подтвердит, что эти заводы не будут строиться, - сказал Нурсултан Тугелов, житель Жанаозена.

Накануне на акцию протеста вышли около 100 жителей Жанаозена. Они требовали встречи с представителями исполнительной власти и хотели получить ответы на свои вопросы о строительстве новых заводов на территории Мангистауской области. Аким города Адилбек Дауылбаев предложил активистам переговорить в стенах акимата, однако протестующие не согласились с этим, ссылаясь на то, что диалог они намерены вести все вместе.

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