Жители еще четырех городов Казахстана вышли на акции протеста

Сегодня на акции протеста, выражая свою поддержку жанаозенцам и недовольство возможным строительством китайских заводов в Казахстане, вышли жители еще четырех городов – Актау, Актобе, Караганды и Шымкента.

По данным портала Лада, в Актау протестующие собрались на площади Ынтымак. Издание не уточняет, сколько собралось протестующих, но некоторым данным, – больше 1 тыс. человек.

Газета «Диапазон» пишет, что в Актобе напротив облакимата собрались десятки горожан, у некоторых в руках были плакаты с надписью «Нет китайской экспансии». При этом, по данным издания, в это время в акимате проходило заседание актива области, где обсуждали послание президента. К митингующим вышел первый заместитель акима области Марат Токжанов.

«Радио Азаттык» сообщает, что в центре Караганды рядом с областным акиматом собрались более 10 человек, чтобы поддержать жителей Жанаозена, выступающих против реализации совместных с Китаем проектов в Казахстане. Среди собравшихся были также гражданские активисты и общественные деятели. Участники акции протеста выступили против того, чтобы «Казахстан был подвержен китайской экспансии» и распродавались полезные ископаемые страны. В частности, активисты затронули вопрос о месторождении вольфрам-молибденовых руд в Карагандинской области.

«Второе в мире по величине месторождение отдано китайцам. У меня несколько вопросов: что наш Казахстан и Карагандинская область в данном случае получает от таких инвестиций? Почему казахстанцы не могут работать? Мы должны жить не хуже, чем арабы. Мы имеем право на долю от наших недр. Деньги, которые получаются за счет продажи недр, должны быть очень умно вложены в инвестиции. Мы можем привлекать инвестиции, но должны соблюдаться права наших граждан», - заявила активистка Алия Садырбаева.

Также десятки человек собрались у здания городского акимата в Шымкенте. Они выступили против «китайской экспансии», за сохранность «казахской земли и народа» и предлагали министрам за свои деньги строить заводы и фабрики. Также они выдвинули представителям акимата, которые вышли к протестующим, требование опубликовать на сайте правительства список людей, которым принадлежат земельные участки в Казахстане. Вышедший к собравшимся заместитель акима Каратауского района Марат Тажибаев заявил, что они нарушают закон, проводя несанкционированный митинг.

Сообщения о митингах против китайской экономической экспансии начали появляться накануне днем, параллельно с тем, как аналогичный протест собрал сотни человек в городе Жанаозен на западе страны. Там митингующие требовали остановить строительство 55 китайских производств на территории Казахстана. По сообщениям актауской газеты «Лада», протестующие опасались вследствие этого потерять рабочие места.

Сегодня несколько десятков человек вышли в Алматы и столице, чтобы выразить свое недовольство строительству на территории Казахстана китайских заводов. Протестующие заявляли, что «инвестиционные проекты, которые Китай проводит в Казахстане, должны проходить прозрачно и под контролем общественности», либо же пусть приходят инвесторы из других стран, но только не из КНР, а также то, что надо отстаивать «национальные интересы, а «право на недропользование должно быть национализировано».

Между тем глава МВД Ерлан Тургумбаев информацию о строительстве китайских заводов в нашей стране назвал ложной и предупредил, что несанкционированные митинги будут пресекаться.