Протестующие у здания акимата в Алматы приняли резолюцию

Собравшиеся сегодня у здания городского акимата жители Алматы, выступающие против строительства в Казахстане китайских заводов, приняли резолюцию, в которой выдвинули свои требования.

«Мы, ниже подписавшиеся граждане РК, требуем остановить строительство заводов на всей территории Республики Казахстан с участием Китайской Народной Республики, а также пересмотреть политическую векторность в отношении этой, на наш взгляд, недружественной к нам страны. Мы, граждане Республики Казахстан, против экономической экспансии Китайской Народной Республики», - зачитала текст резолюции активистка Даная Калиева.

Также в резолюции выражается «протест притеснению национальных меньшинств по религиозному признаку в КНР».

Несколько десятков человек вышли сегодня в Алматы и столице, чтобы выразить свое недовольство строительству на территории Казахстана китайских заводов. Протестующие заявляли, что «инвестиционные проекты, которые Китай проводит в Казахстане, должны проходить прозрачно и под контролем общественности», либо же пусть приходят инвесторы из других стран, но только не из КНР, а также то, что надо отстаивать «национальные интересы, а «право на недропользование должно быть национализировано».

К собравшимся выходили представители акиматов, призывали их к нормальному диалогу, однако в Алматы требовали, чтобы к ним вышел глава города Бакытжан Сагинтаев, а в столице – отставки Касым-Жомарта Токаева, который, к слову, 11-12 посетит Китай с официальным визитом.

Ни в столице, ни в Алматы никого не задержали.