Они требуют остановить строительство китайских заводов в нашей стране
  • 1736
Протестующие у здания акимата в Алматы приняли резолюцию
Фото Юны Коростелёвой

Данияр Молдабеков, Vласть

Собравшиеся сегодня у здания городского акимата жители Алматы, выступающие против строительства в Казахстане китайских заводов, приняли резолюцию, в которой выдвинули свои требования.

«Мы, ниже подписавшиеся граждане РК, требуем остановить строительство заводов на всей территории Республики Казахстан с участием Китайской Народной Республики, а также пересмотреть политическую векторность в отношении этой, на наш взгляд, недружественной к нам страны. Мы, граждане Республики Казахстан, против экономической экспансии Китайской Народной Республики», - зачитала текст резолюции активистка Даная Калиева.

Также в резолюции выражается «протест притеснению национальных меньшинств по религиозному признаку в КНР».

Несколько десятков человек вышли сегодня в Алматы и столице, чтобы выразить свое недовольство строительству на территории Казахстана китайских заводов. Протестующие заявляли, что «инвестиционные проекты, которые Китай проводит в Казахстане, должны проходить прозрачно и под контролем общественности», либо же пусть приходят инвесторы из других стран, но только не из КНР, а также то, что надо отстаивать «национальные интересы, а «право на недропользование должно быть национализировано».

К собравшимся выходили представители акиматов, призывали их к нормальному диалогу, однако в Алматы требовали, чтобы к ним вышел глава города Бакытжан Сагинтаев, а в столице – отставки Касым-Жомарта Токаева, который, к слову, 11-12 посетит Китай с официальным визитом.

Ни в столице, ни в Алматы никого не задержали.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы начался марш за конституционную реформу
Новости
В Казахстане усилят роль казахского языка как государственного
Новости
В Алматы появятся новые места для проведения санкционированных митингов
Новости
Казахстанцы могут получить право использования части пенсионных накоплений до выхода на пенсию
Новости
Акимат столицы сорвал сроки строительства газопровода «Сарыарка» – Бозумбаев
Новости
Акимат столицы опубликовал информацию о зарплатах акима и его замов