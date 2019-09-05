«Пассажирские перевозки» возглавил Михаэль Кортюм

Как отмечают в компании, Михаэль Кортюм «имеет солидный стаж работы в области железнодорожной инфраструктуры и эксплуатации железных дорог в вопросах реструктуризации и реализации стратегии, включая корректировку производительности», и «успешный опыт руководства и завершения сложных проектов».

«Основной набор его навыков включает индивидуальный бизнес-анализ, определение и закрепление долгосрочных целей, а также мотивация и поддержка руководства и сотрудников для достижения этих целей», - говорится в сообщении.

Михаэль Кортюм родился в 1969 году в Гамбурге (Германия). Работал электромонтажником в DeutscheReichsbahn (Немецкие железные дороги), машинистом поезда, супервайзером по обслуживанию поездов в Центре управления пассажирскими перевозками в Гамбурге, руководителем группы по предоставлению услуг в DB Fernverkehr. Занимал должность начальника Сервисного Центра Северного Региона DB Fernverkehr (магистральные поезда), главы региона Северной Германии в DB InternationalGmbH (Берлин), руководил производством по Ближнему Востоку и Северной Германии в DB InternationalGmbH, был генеральным директором по восточному региону в DB Engineering&Consulting, главным исполнительным директором по восточному региону и руководителя подразделения ValueEngineering/Asia and Pacific в DB Engineering&Consulting (Берлин).