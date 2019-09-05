В Алматы на выходных пройдет спортивный фестиваль Almaty Urban Fest

В Алматы 7-8 сентября на территории многофункционального спортивного комплекса Almaty Arena пройдет спортивный фестиваль «Almaty Urban Fest». Его организуют управления культуры и управления спорта Алматы в рамках республиканского челленджа Qazaqstan Jastar Fest, говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Так, в субботу с 10 утра пройдут отборочные соревнования по серии современных спортивных дисциплин.

Среди них: streetball 3*3 в нескольких возрастных категориях, workout (freestyle и base wars), armwrestling, ролики среди профессионалов, самокаты среди любителей и профессионалов, скейтборд среди любителей и профессионалов, ВМХ среди любителей и профессионалов, BMX Freestyle Show и Dance Battle All Styles 1х1 (Hip hop, Waacking, Dancehall, Breaking, House, Popping, Locking, Vogue).

В воскресенье с 12 часов дня и до 19 часов на территории фестиваля будут проходить суперфиналы, а в 19:30 состоится церемония награждения победителей.

После этого организаторы фестиваля обещают концерт. Он начнется в 20 часов в воскресенье, его участниками станут популярные исполнители и группы: Youngsters, Malika YES, EQ, Ayree, Ziruza, M’Dee и Mad Men.

Также в рамках фестиваля планируются различные активности, в которых смогут принять участие зрители. В частности, будет организована групповая тренировка и показательные выступления по WKF Карате, пройдет мастер-класс по Graffiti и Street art от Repas Workshop, будут организованы тематический городской квест и Karaoke-Battle. Организаторы также обещают арт-инсталляции, спортивные и творческие мастер-классы, а также активности для детей.