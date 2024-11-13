В Казахстане законодательно запретят финансировать иностранных спортсменов за счет бюджета

В среду мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм». Поправки предусматривают ранжирование видов спорта, трансформацию спортивных федераций и запрет на финансирование легионеров за счет бюджета.

«Новеллой проекта является формирование приоритетных видов спорта, не на основе их ранжирования, а по результатам выступлений национальных команд на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Пара Азиатских играх», - сказал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

По его словам, сегодня в Казахстане более 180 видов спорта, и практически по всем ведется подготовка спортивного резерва. При этом всего лишь по 13 летним олимпийским видам спорта и по пяти зимним спортсмены завоевывают медали. В частности, общее количество завоеванных медалей снизилось с 370 в 2018 году до 105 медалей в 2020 году.

«Все это является результатом сбоев в системе подготовки спортсменов от начального этапа подготовки до спорта высших достижений. Из года в год мы как уполномоченный орган наблюдаем рост расходов ДЮСШ и школ-интернатов. При этом большую долю расходов составляет подготовка по неолимпийским видам спорта», - объяснил министр.

Вместе с тем министерство планирует трансформировать деятельность спортивных федераций. Как отмечается в справочной информации, сегодня местные, региональные и республиканские федерации являются отдельными субъектами, не подчиняются друг другу и, соответственно, ведут самостоятельную политику развития вида спорта. Все это «приводит к конфликту интересов, размытию ответственности и «торможению» развития видов спорта».

«Предлагаемая модель предполагает подчинение местных федераций – республиканским (региональным) аккредитованным спортивным федерациям», - подчеркнул Мырзабосынов, отметив, что также для федераций устанавливается обязанность принимать меры, направленные на профилактику религиозного экстремизма и терроризма.

В рамках проекта закона предлагается четко ограничить виды спорта, относящиеся к спорту высших достижений. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта. Из них, виды спорта, имеющие медальный результат, будут финансироваться в приоритетном порядке как на республиканском, так и на местном уровне.

«Спортивный резерв будет готовиться по видам спорта высших достижений. Их подготовка будет осуществляться строго в соответствии с утверждаемыми уполномоченным органом, национальными стандартами спортивной подготовки по видам спорта», - объяснил он.

Также будет ограничено финансирование профессионального спорта за счет государственного бюджета. Для этого будут установлены лимиты на содержание профессиональных клубов и введен запрет на финансирование за счет бюджетных средств и средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана.

Помимо этого, вводятся понятия «сопровождающий спортсмена с инвалидностью», что, по мнению главы Минспорта, позволит оказывать помощь спортсменам с инвалидностью первой группы при выезде на спортивные мероприятия.

В конце августа глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр заявил, что соревнования в Париже продемонстрировали важность дальнейшей поддержки олимпийских видов спорта. Тем не менее, по его словам, в профессиональном спорте накопилось немало серьезных проблем, которые предстоит решить. В целом он поручил провести детальный анализ системных упущений в развитии олимпийских видов спорта и отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов, так как это «лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов».