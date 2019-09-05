Население Туркестана и Актобе растет теми же темпами, что и население городов-миллионников

В большинстве городов Казахстана с населением свыше 50 тысяч человек по итогам первого полугодия отмечается рост населения. Быстрее всего растет население городов-миллионников, а также городов на западе страны и Туркестана. В 12 городах отмечается сокращение населения, следует из информации комитета по статистике.

Лидером по приросту населения в первом полугодии была столица Казахстана, население которой выросло на 2,4%, за ней следует Туркестан (+2,1%), Шымкент (+1,5%), Алматы и Актобе (+1,2%), Кызылорда, Уральск и Кульсары (по 1%). В целом рост отмечался в 19 из 31 города страны, население которых превышает 50 тысяч человек.

При этом Актобе, который власти страны намерены развивать как потенциальный город-миллионник, готовится опередить по числу жителей Караганду, занимающую в настоящее время четвертое место по численности населения в республике. К 1 июля в Караганде проживало 495,3 тыс. жителей, в Актобе – 493,8 тыс. жителей.

Караганда – один из двенадцати крупных городов страны, население которых в первом полугодии сократилось. Население Караганды уменьшилось на 0,5%. Среди других областных центров, где отмечается сокращение числа жителей – Талдыкорган (-0,5%), Павлодар и Петропавловск (-0,1%). Снижение населения отмечается также в промышленных городах – Экибастузе, Рудном, Жезказгане, Шахтинске, Жанаозене, Риддере.

В Алматинской области население снижается в большинстве городов – областном центре Талдыкоргане (-0,5%), Иссыке (-5,2%), Сарканде (-3,8%), Каскелене (-2%), Капчагае (-1,5%), Талгаре (-1,3%), Ушарале (-0,5%). Население Уштобе не изменилось и только в двух городах оно выросло – Жаркенте (+0,5%) и Текели (+0,6%).

Городское население Казахстана в целом в первом полугодии выросло на 0,78% до 10 782 тыс. человек, сельское население выросло на 0,38% - до 7 726 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане достигла 58,3%, доля сельского населения составила 41,7%.