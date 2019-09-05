Развитие топливно-энергетического сектора должно идти без ущерба окружающей среде – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного совещания по вопросам развития нефтегазовой отрасли в Атырау указал, что развитие топливно-энергетического сектора должно идти без ущерба окружающей среде, сообщает Акорда в Twitter.

«Развитие топливно-энергетического сектора должно идти без ущерба окружающей среде. Чистая окружающая среда – важное условие благополучия казахстанцев и здоровья нации», - подчеркнул Токаев.

Вместе с тем президент указал на важность внедрения инновационных технологий.

«Внедрение инновационных технологий играет важную роль в повышении эффективности использования природных ресурсов. Мы законодательно обязали недропользователей направлять 1% от доходов на научно-технические разработки. Необходимо проработать конкретные и прозрачные механизмы использования этих средств. Определить для этого соответствующую институциональную инфраструктуру», - сказал Токаев, отметив, что «здесь имеются большие резервы для стимулирования инноваций и новых технологий, финансирования исследований».