Эрдоган пригрозил открыть путь в Европу для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил
открыть путь в Европу через турецкую территорию для сирийских беженцев, сообщает
Русская служба ВВС. Это произойдет, если Турция не получит международную
поддержку для формирования зоны безопасности на севере Сирии.
Как заявил Эрдоган, Турция нуждается в «логистической поддержке».
«Наша цель состоит в возвращении, по крайней мере, 1 млн наших сирийских братьев в безопасную зону, которую мы сформируем вдоль нашей границы. Предоставьте нам логистическую поддержку, и мы сможем построить места для размещения людей на 30 км вглубь сирийской территории на севере. Либо это, либо мы будем вынуждены открыть [путь для мигрантов]», - предупредил он.
Сейчас в Турции находятся 3,6 млн сирийцев. План по созданию для них безопасной зоны поддерживают США, но с настороженностью относятся к нему сирийские курды, так как не хотят допускать на эту территорию турецкие силы.
В соответствии с соглашением с Евросоюзом, заключенным в 2016 году, Турция ввела строгий контроль, чтобы не допустить сирийских беженцев в Европу. При этом Турция должна была получить от ЕС 6 млрд евро на размещение беженцев на своей территории. Эрдоган заявлял, что перечислены были всего 3 млрд евро, а официальный представитель Европейской комиссии Наташа Берто утверждала, что Турции были выделены 5,6 млрд евро.
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