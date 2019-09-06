Эрдоган пригрозил открыть путь в Европу для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть путь в Европу через турецкую территорию для сирийских беженцев, сообщает Русская служба ВВС . Это произойдет, если Турция не получит международную поддержку для формирования зоны безопасности на севере Сирии.

Как заявил Эрдоган, Турция нуждается в «логистической поддержке».

«Наша цель состоит в возвращении, по крайней мере, 1 млн наших сирийских братьев в безопасную зону, которую мы сформируем вдоль нашей границы. Предоставьте нам логистическую поддержку, и мы сможем построить места для размещения людей на 30 км вглубь сирийской территории на севере. Либо это, либо мы будем вынуждены открыть [путь для мигрантов]», - предупредил он.

Сейчас в Турции находятся 3,6 млн сирийцев. План по созданию для них безопасной зоны поддерживают США, но с настороженностью относятся к нему сирийские курды, так как не хотят допускать на эту территорию турецкие силы.

В соответствии с соглашением с Евросоюзом, заключенным в 2016 году, Турция ввела строгий контроль, чтобы не допустить сирийских беженцев в Европу. При этом Турция должна была получить от ЕС 6 млрд евро на размещение беженцев на своей территории. Эрдоган заявлял, что перечислены были всего 3 млрд евро, а официальный представитель Европейской комиссии Наташа Берто утверждала, что Турции были выделены 5,6 млрд евро.