Минздрав Казахстана ищет инвесторов для оснащения онкоучреждений медоборудованием

Министерство здравоохранения Казахстана объявило о поиске инвесторов, которые готовы поставлять медоборудование в онкологические учреждения. При этом сотрудничество предполагается в рамках государственно-частного партнерства.

«Министерство здравоохранения в поисках инвесторов-поставщиков медоборудования для онкологических медучреждений. Сотрудничество предполагается на принципах ГЧП. Елжан Биртанов готов лично проводить встречи с каждым из потенциальных партнеров и заниматься вопросами взаимодействия их с акиматами», - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в некоторых регионах «выявлена слабая активность» в вопросах инициации и проработки проектов ГЧП, в частности, по поставкам медицинского оборудования, необходимого для оснащения онкологических медучреждений. В связи с этим Биртанов провел селекторное совещание, в котором приняли участие главы управлений здравоохранения областей, города Алматы и столицы, а также представители фирм-поставщиков медоборудования. По данным пресс-службы, на заседании глава Минздрава предложил министерство в качестве диалоговой площадки для обсуждения проблемных вопросов в реализации проектов ГЧП, выработки решений по ним и обмена опытом между участниками по успешно реализованным проектам.