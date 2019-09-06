Казахстанскому гражданскому обществу не хватает зрелости – Токаев

Казахстанская власть достаточно плохо ведет диалог с обществом, признал в пятницу в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия президент Касым-Жомарт Токаев. При этом он заявил, что и гражданскому обществу не хватает зрелости, именно поэтому НСОД станет уникальной структурой, который будет реализовать все инициативы.

«Гражданское общество стало более активным, хотя порой ему не хватает зрелости, но это – дело наживное. Это значит, что наша демократия крепнет, общественное самосознание базируется на ценностях патриотизма. Каждый из членов Национального совета обладает собственным мнением, позицией. Это вполне естественное состояние развитого гражданского общества. Мы все должны исходить из тезиса, который был высказан мною в инаугурационной речи: разные мнения – единая нация. Действительно, без альтернативы, инициативы и активности нет развития. Это три кита, обеспечивающие движение вперед», - заявил Токаев.

Он напомнил, что основу послания народу Казахстана составили общественные пожелания и запросы. Поэтому инициативы, высказанные в послании, «можно и необходимо проработать, и развить в рамках национального совета». Тем более, что «стартовые условия нашей совместной работы обеспечены следующими положительными факторами».

«Во первых, плюрализм мнений. В НСОД представлены разные социальные и профессиональные группы, а также широкий спектр экономических и политических взглядов и позиций. Во-вторых, институционализация общественного диалога. Созданы все необходимые условия для нашей совместной работы. Мы должны как единый народ продолжить идею модернизации, основанную первым президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Данная встреча в новом формате будет влиять на положительные изменения. Народ ждет от нас конкретных предложений. Надеемся, что Национальный совет общественного доверия станет уникальной структурой, который будет реализовать все инициативы. Мы должны оправдать доверие народа. Для нас важен интерес каждого гражданина. Наши соотечественники не остаются в стороне, они сейчас открыто высказывают свои мнения», - резюмировал президент.