Понятий «враг народа» и «пятая колонна» нет в идеологии Казахстана и не будет – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев верит в патриотизм граждан своей страны и считает, что в действующей казахстанской идеологии нет таких понятий, как «пятая колонна» и «враг народа». Об этом он заявил в пятницу в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия.

«В нынешней государственной идеологии нет таких понятий, как «враги народа», «пятая колонна», «агенты влияния». Надеюсь, их не будет. Это для нас неприемлемо. Мы твердо верим в лояльность и патриотизм своих граждан», - подчеркнул Токаев.

Еще одной опорой казахстанского национального единства, по его словам, является приверженность демократической модели развития.

«В своей национальной истории мы успешно обошли различные ловушки и перепутья, оставались приверженцами ключевых принципов демократии. Национальный консенсус – наше историческое преимущество в сложнейших условиях глобальной и региональной конкуренции. Поэтому мы должны оставаться на рациональной позиции, держа в руке, прежде всего, миссию укрепления нашей государственности», - считает президент.

По его мнению, в целом государство «обязано слушать своих граждан и главное – слышать их».

«Нам нужно перезагрузить социальную политику государства. Национальная экономика должна быть ориентирована на реальное благосостояние всех наших граждан. Другими словами – государство для граждан. Оно должно быть эффективным в том смысле, что распределение доходов государства должно стать более справедливым. Однако мы не допустим иждивенчества. К сожалению, такая болезнь отрицательно влияет на менталитет. Мы всем обществом должны воспитывать трудолюбие в обществе. Необходимо финансово стимулировать граждан за плодотворную работу. Это задача государства. Мы должны обеспечить это», - заявил Токаев.