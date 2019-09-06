Пустые обещания и популизм – удел посредственных политиков, считает президент

Пустые обещания и популизм – это удел посредственных политиков, считает президент Касым-Жомарт Токаев. А казахстанские власти, по его словам, должны руководствоваться здравыми рассуждениями и прагматичными целями.

«Пустые обещания популизм – это удел посредственных политиков. А мы должны руководствоваться здравыми рассуждениями прагматичными целями. Уверен, что эти принципы составят условия и содержание нашей работы», - заявил в пятницу Токаев в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия.

По его мнению, предстоящие реформы должны проводиться, прежде всего, для того, чтобы политическая система была способна обеспечить успешное функционирование государства в интересах народа.

«Наша главная цель остается неизменной – устойчивость государственности, модернизация всех сфер жизни и государства и общества будет осуществляться на основе стратегических целей и развитии и анализа мнений гражданского общества», - заверил президент.