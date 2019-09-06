Журналист прокомментировал свое несостоявшееся выдвижение на пост председателя ОСДП
Жанболат Мамай: «Мы могли бы победить на парламентских выборах»
Фото Данияра Мусирова

Сегодня, 6 сентября, во время съезда Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) ее уже смещенный председатель Ермурат Бапи планировал выдвинуть кандидатуру известного журналиста Жанболата Мамая на пост нового лидера этой политической организации. В интервью Vласти Мамай сообщил, что он был готов возглавить партию и планировал «объединить гражданское общество».

«Недавно Ермурат Бапи сказал мне, что это (идея выдвинуть Мамая в качестве нового председателя ОСДП – V) связано с тем, что ему надо уходить в отставку, потому что нет определенного доверия к старой гвардии оппозиции. Поэтому я дал согласие. Я хотел объединить гражданское общество, в том числе молодых активистов под флагом партии, сделать ее базой для свободномыслящих людей, чтобы ОСДП была действительно оппозиционной. Думаю, мы могли победить на парламентских выборах, потому что сейчас нет доверия ни к «Нур Отану», ни к органам власти», - сказал Мамай.

Он также заметил, что после того, как Бапи возглавил партию, у него появилось доверие к ОСДП.

«Когда во время президентских выборов он пригласил меня в партию, - прокомментировал Мамай, - он обещал провести реформы в ОСДП – кадровые, стратегические. Задача была модернизировать партию, сделать ее сильной, конкурентной».

Сегодняшний съезд ОСДП Мамай назвал «спектаклем», который, по его мнению, устроила власть.

«Власть через своих людей в партии просто саботировала съезд, сняв Бапи с должности председателя», - считает Мамай.

По его словам, на сегодняшний день он не может самостоятельно создать партию.

«Я нахожусь на контроле службы пробации. Формально я могу заниматься общественной деятельностью, запрет распространяется только на журналистскую деятельность, но я все равно ограничен – не могу покинуть Алматы без уведомления, не могу выезжать из страны. ОСДП была зарегистрирована, поэтому я решился на то, чтобы возглавить ее», - резюмировал Жанболат Мамай.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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