Жители столицы вышли на одиночные пикеты

Сегодня в столице у Дома министерств состоялись несколько одиночных пикетов. Около десяти человек выступили с различными требованиями, сообщает «Радио Азаттык» .

В частности, они не согласны с затрагивающими их или их родственников судебными решениями или действиями силовых органов. Несколько пикетирующих держали в руках листовки или плакаты с требованием отставки председателя Верховного суда Жакипа Асанова. Собравшиеся также заявили, что намерены выходить на пикет на протяжении 10 дней. Об этом они заранее уведомили городскую администрацию

Находившиеся на месте сотрудники полиции не препятствовали участникам протеста. Прибывшие позже представители акимата сообщили, что акции являются несанкционированными.

Сегодня на одиночный пикет планировала выйти также активистка Санавар Закирова, однако она была вызвана на допрос в полицию. Закирова охарактеризовала это как попытку властей воспрепятствовать ей в создании партии. Накануне сообщалось, что она получила повестку о вызове на допрос в качестве подозреваемой в экстремизме.