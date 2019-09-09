Дарига Назарбаева предложила отслеживать исполнение принимаемых парламентом законов

«У нас нет права мониторить исполнение законов. Этот вопрос надо обсудить на (парламентских – V) слушаниях и предложить соответствующую поправку в закон. Мы с вами проводим огромную работу, работаем над каждой точкой, запятой, вносим свои поправки. Но мы не можем отследить, как этот закон дальше работает, мы не знаем, соответствует ли подзаконная база букве закона. Такую практику нужно исключить», - сказала Назарбаева.

Она также призвала изменить формат парламентских слушаний. Члены бюро предложили поднимать резонансные проблемы, приглашать представителей общественности, экспертов, делать упор на правоприменительную практику. Сообщается, что парламентские слушания на тему «Дальнейшее совершенствование законотворческого процесса» состоятся 27 сентября.

Также Назарбаева подчеркнула, что депутаты должны предпринять все меры для того, чтобы определенная главой государства формула власти «Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство» заработала в полной мере.

«Время требует от нас нового мышления, большей ответственности», - сказала она.

Также Назарбаева отметила, что основным законопроектом осени является проект закона о республиканском бюджете, и работу по нему «надо начинать уже сегодня».

«Также есть ряд законопроектов, которые необходимо принять по реализации предвыборной программы президента, послания главы государства до конца текущего года и сессии», - подчеркнула она.

Говоря о дальнейшей автоматизации деятельности сената, Назарбаева призвала коллег активней пользоваться информационными возможностями и переходить к работе в электронном формате, «оперативно реагировать на поступившие в их адрес обращения и предложения».

Заместитель председателя сената Бектас Бекназаров проинформировал, что сенаторы посетили регионы, в центре внимания были вопросы восстановления города Арысь, назначения адресной социальной помощи многодетным матерям, малообеспеченным семьям.

«Все вопросы, поднятые жителями, будут учтены в дальнейшей работе путем внесения поправок в нормы закона или в порядке направления депутатских запросов в соответствующие государственные органы», - пообещал Бекназаров.