Экономика страны сохранила устойчивую динамику
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ВВП Казахстана за восемь месяцев вырос на 4,3%
фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Vласть

Рост ВВП в Казахстане в январе-августе составил 4,3%, сообщил во вторник министр национальной экономики республики Руслан Даленов.

«В августе экономика страны сохранила устойчивую динамику. За 8 месяцев рост ВВП ускорился до 4,3%», - сказал Даленов на заседании правительства.

По словам Даленова, на этом фоне все международные рейтинговые агентства подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне инвестиционной привлекательности. При этом, Moody's улучшил прогноз со стабильного на позитивный.

Рост ВВП Казахстана в январе-июле составил 4,2%. По итогам текущего года рост ВВП ожидается на уровне 3,8%.

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