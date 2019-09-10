Токаев прибыл с госвизитом в Китай

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Ожидается, что в Пекине Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии 6-го заседания Казахстанско-китайского делового совета, выступит с лекцией в Китайской академии общественных наук. Планируются переговоры Главы государства с Председателем КНР Си Цзиньпинем, Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и ряд встреч с политическими и деловыми кругами Китая», - написал Уали в Facebook.

Также в рамках своего двухдневного визита в Китай Токаев посетит город Ханчжоу, где ознакомится с деятельностью компании Hikvision – ведущего мирового поставщика инновационных продуктов. Кроме этого, президент посетит офис компании Alibaba и встретится с Джеком Ма.