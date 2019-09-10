Токаев прибыл с госвизитом в Китай

Запланированы переговоры главы государства с председателем КНР и ряд встреч
Начался государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в КНР, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
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