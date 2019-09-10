Апелляционные заявления Джакишева и его адвокатов отклонены
Суд оставил в силе отказ в условно-досрочном освобождении Джакишева
Фото портала Voxpopuli.kz

Суд Восточно-Казахстанской области отклонил апелляцию Мухтара Джакишева на решение об отказе в его условно-досрочном освобождении. Судья Курманов не нашел оснований для изменения решения.

«Судебная коллегия постановила, постановление город Семей Восточно-Казахстанской области от 24 июля 2019 года в отношении Джакишева Мухтара Еркыновича оставить без изменения, частные жалобы Джакишева и его защитников – без удовлетворения», - зачитал решение судья Курманов.

Во время заседания адвокат Джакишева Нурлан Бейсекеев заявил отвод судье в связи с тем, что суд не обеспечил видеосвязь с колонией, в которой Мухтар Джакишев отбывает наказание, тем самым нарушив его право представлять себя в суде. Отвод был отклонен.

После этого адвокат заявил отвод всему составу судебной коллегии, а затем – всему областному составу. «Уважаемый судья, я вынужден выразить недоверие всему восточно-казахстанскому областному суду», – заявил Бейсекеев. Суд посчитал, что в нормах УПК не предусмотрен отвод всему составу суда, поэтому он был отклонен.

Выступая в суде, адвокат Нурлан Бейсекеев опроверг доводы, приведенные в судебном акте судьи Шымырова, о том, что в случае улучшения здоровья Джакишев может быть трудоустроен, а также мнение судьи о нестабильности осужденного. Защитник привел заявление врачей о том, что состояние Джакишева плачевное и он пребывает в медицинской части в попытках стабилизировать состояние и не допустить смерти.

Решение суда было встречено криками "позор", "бостандык" (свободу) и "Мухтар умирает". Собравшихся сторонников Джакишева выпроводили из здания суда.

24 июля судья городского суда Семея Ермек Шымыров отклонил ходатайство бывшего председателя правления национальной компании «КазАтомПром» Мухтара Джакишева об освобождении условно-досрочно.

Джакишев уже провел в заключении более десяти лет. Он был осужден в общей сложности на 14 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.

Накануне суда международная правозащитная организация Freedom House призвала Казахстан немедленно освободить заключенного бывшего главу «Казатомпрома». В Алматы и Астане в этот день активисты провели акции протеста.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Посол КНР в Казахстане прокомментировал митинги против китайской экспансии
Новости
Жители еще четырех городов Казахстана вышли на акции протеста
Новости
Зампреду правления «Атамекена» списали долг по кредиту за мобильный телефон
Новости
Недовольные экономической экспансией Китая жители Алматы и столицы вышли на акции протеста
Новости
Население Туркестана и Актобе растет теми же темпами, что и население городов-миллионников
Новости
Протестующие у здания акимата в Алматы приняли резолюцию