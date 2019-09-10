Суд оставил в силе отказ в условно-досрочном освобождении Джакишева

Суд Восточно-Казахстанской области отклонил апелляцию Мухтара Джакишева на решение об отказе в его условно-досрочном освобождении. Судья Курманов не нашел оснований для изменения решения.

«Судебная коллегия постановила, постановление город Семей Восточно-Казахстанской области от 24 июля 2019 года в отношении Джакишева Мухтара Еркыновича оставить без изменения, частные жалобы Джакишева и его защитников – без удовлетворения», - зачитал решение судья Курманов.

Во время заседания адвокат Джакишева Нурлан Бейсекеев заявил отвод судье в связи с тем, что суд не обеспечил видеосвязь с колонией, в которой Мухтар Джакишев отбывает наказание, тем самым нарушив его право представлять себя в суде. Отвод был отклонен.

После этого адвокат заявил отвод всему составу судебной коллегии, а затем – всему областному составу. «Уважаемый судья, я вынужден выразить недоверие всему восточно-казахстанскому областному суду», – заявил Бейсекеев. Суд посчитал, что в нормах УПК не предусмотрен отвод всему составу суда, поэтому он был отклонен.

Выступая в суде, адвокат Нурлан Бейсекеев опроверг доводы, приведенные в судебном акте судьи Шымырова, о том, что в случае улучшения здоровья Джакишев может быть трудоустроен, а также мнение судьи о нестабильности осужденного. Защитник привел заявление врачей о том, что состояние Джакишева плачевное и он пребывает в медицинской части в попытках стабилизировать состояние и не допустить смерти.

Решение суда было встречено криками "позор", "бостандык" (свободу) и "Мухтар умирает". Собравшихся сторонников Джакишева выпроводили из здания суда.

24 июля судья городского суда Семея Ермек Шымыров отклонил ходатайство бывшего председателя правления национальной компании «КазАтомПром» Мухтара Джакишева об освобождении условно-досрочно.

Джакишев уже провел в заключении более десяти лет. Он был осужден в общей сложности на 14 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.

Накануне суда международная правозащитная организация Freedom House призвала Казахстан немедленно освободить заключенного бывшего главу «Казатомпрома». В Алматы и Астане в этот день активисты провели акции протеста.