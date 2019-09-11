Забастовка пилотов British Airways привела к отмене 1700 рейсов

British Airways отменила большинство рейсов, запланированных на понедельник и вторник, после того как ее пилоты объявили забастовку из-за требования более высокой оплаты труда, нарушив планы около 195 000 пассажиров. Профсоюз пилотов заявил, что его члены не вернутся на работу в течение 48 часов с начала забастовки. Началась она в полночь, 9 сентября. Об этом сообщает New York Times .

Терминал 5 в Хитроу, узловом аэропорту для British Airways, был пуст в понедельник, по сообщениям британских СМИ. Авиакомпания заявила, что связалась с клиентами еще две недели назад, чтобы предложить на выбор либо альтернативные рейсы на самолетах British Airways или других авиакомпаний, либо полный возврат средств. Забастовка стала первой в истории пилотов компании.

British Airways предложила повысить зарплату своих пилотов на 11,5% в течение последующих трех лет. Средний пилот зарабатывает около 167 тыс. фунтов стерлингов или около $205 тыс. в год. Предлагаемые повышения в конечном итоге принесут им более 200 тыс. фунтов стерлингов в год, включая другие неопределенные платежи и пособия, согласно заявлению авиакомпании. Большинство из 3900 пилотов перевозчика входят в Ассоциацию пилотов британских авиакомпаний, которая говорит, что ее членам пришлось сократить зарплаты и что British Airways отказалась от встречных предложений. Ассоциация заявила, что прибыль компании в 2018 году выросла на 11,6% до 2 млрд фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом.

«Ранее им пришлось пойти на большие сокращения зарплат, чтобы помочь компании пережить трудные времена, – заявил генеральный секретарь профсоюза Брайан Страттон. – Руководители компании, которые сами получают огромные зарплаты и имеют щедрые социальные пакеты, не хотят нас слушать, отказываются вести переговоры и ставят прибыль выше потребностей пассажиров и персонала».

Профсоюз проголосовал за повторную забастовку 27 сентября, если к этому времени спор не будет разрешен.

Обе стороны ведут переговоры с ноября, что уже привело к разочарованию многих клиентов. Для пассажиров, у которых уже были другие планы, предупреждение авиакомпании о забастовке пришло слишком поздно. Многие выразили возмущение по поводу того, что получили от службы поддержки клиентов недостаточно внимания. Инвесторы приняли это к сведению. Акции IAG, материнской компании авиакомпании, упали примерно на 3% в понедельник, прежде чем завершили торги падением на 1,7%.

Проблемы с репутацией могут продлиться недолго, считает Эндрю Чарльтон, управляющий директор консалтинговой фирмы Aviation Advocacy. Клиенты, которые жалуются на проблемы сейчас, могут быть возвращены авиакомпанией позже, сказал он. Снижение цен может стать одним из способов решения проблемы. British Airways, которая считается высококлассным национальным перевозчиком, все больше стремится конкурировать с бюджетными авиакомпаниями, захватившими большую долю европейского авиационного рынка.

«В той степени, в какой бренд был запятнан, его можно вновь отполировать, предложив клиентам дешевые билеты. Я не думаю, что это действительно большая проблема», - отметил Чарльтон.