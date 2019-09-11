Казахстан и Китай подтвердили намерение развивать всестороннее сотрудничество

«Наша встреча происходит накануне 70-летия КНР. Это очень большая историческая дата. Пользуясь возможностью, я хотел бы поздравить Вас и весь китайский народ с этой датой. К данному юбилею Китай подошел с большими успехами в социально-экономическом и политическом развитии. Я считаю, что это событие имеет большое историческое значение не только для Китайской Народной Республики, но и для всего мира. Весь мир с большим вниманием наблюдает за развитием вашего государства», - сказал на встрече Токаев.

Он отметил, что семидесятилетний путь был очень сложным для Китая, но благодаря реформам, которые были начаты в конце 1970-х годов под руководством Дэн Сяопина, китайский народ достиг колоссального прогресса в своем развитии.

«Считаем, что успехи Китая являются серьезной основой для развития сотрудничества между нашими государства. Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором подтвердим, что Казахстан и Китай будут развивать долговременное, стратегическое, всестороннее партнерство. Данная договоренность, достигнутая на высшем уровне, является солидной правовой и политической базой нашего дальнейшего сотрудничества», - сказал президент Казахстана.

Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что Казахстан является крупной страной в Центральной Азии и имеет большое влияние в Центральной Евразии.

«Под руководством первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ваша страна добилась впечатляющих успехов, создала модель развития с национальной спецификой. Став президентом, вы провозгласили три принципа своей курса – преемственность, справедливость и прогресс. Вашими целями стали развитие экономики, создание рабочих мест, борьба с коррупцией, повышение уровня социальной защиты. Это отвечает чаяниям народа Казахстана.​ Все ваши начинания нацелены на это. Хочу пожелать дружественному народу Казахстана благополучия и процветания», - сказал китайский лидер.

По итогам переговоров подписаны 10 документов, в том числе совместное заявление глав государств; соглашение между правительствами стран о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения гражданских воздушных судов; меморандум о взаимопонимании между правительствами стран о реализации плана сотрудничества по сопряжению новой экономической политики «Нұрлы жол» и строительства «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП); соглашение между правительством РК и правительством КНР о сотрудничестве по проекту предоставления суперкомпьютера казахстанской стороне; документы в области ветеринарно-санитарных требований, предъявляемым к молочной продукции, шерстяному сырью, ко льну, экспортируемым из РК в КНР; меморандум между министерством финансов РК и главным таможенным управлением КНР по укреплению сотрудничества в области приграничной защиты прав интеллектуальной собственности.

Также Токаев провел встречу с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном. На встрече глава государства подчеркнул, что отношения между странами развиваются поступательно, в двустороннем партнерстве достигнуты большие результаты в экономике и развитии транспортно-логистического потенциала. Он положительно оценил динамику торгового сотрудничества двух стран.