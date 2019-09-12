КМБПЧ призвало Токаева освободить Мухтара Джакишева

Казахстанское международное бюро по правам человека сделало заявление касательно решения суда Восточно-Казахстанской области оставить в силе отказ в условно-досрочном освобождении экс-главы «Казатомпрома» Мухтара Джакишева. В организации считают, что в его деле присутствует политическая составляющая, а власти подвергают Джакишева пыткам «не лечением».

«Восточно-Казахстанский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе Мухтару Джакишеву в условно-досрочном освобождении. Суд не посчитал нужным учесть отбытие более 2/3 срока наказания, отсутствие взысканий, инвалидность 3-й группы, все ухудшающееся состояние здоровья заключенного, вынужденного жить на таблетках, практически не вылезая из санчасти. Просто издевательски звучит мотивировка отказа в УДО – якобы заключенный не возместил ущерб, назначенный решением суда. При этом в расчет не берется отсутствие физической возможности погашения многомиллиардного «ущерба» в условиях содержания в колонии», - говорится в заявлении.

КМБПЧ отмечает «избирательность» казахстанского правосудия к осужденным, «особенно отдельным бывшим высокопоставленным чиновникам», и то, «как лица осуждаются за тяжкие преступления против личности – убийства, грабежи, изнасилования – на значительно меньшие сроки и условно-досрочно освобождаются задолго до их окончания». В этой связи очередной необоснованный отказ в освобождении Джакишева, по мнению бюро, «убедительно доказывает, что в его деле присутствует политическая составляющая и, соответственно, вопросы его освобождения находятся вне правового поля».

«Де-юре все упирается в деньги, которые Джакишев не может заработать в местах лишения свободы для погашения «ущерба». Кстати, в течение многих лет в отношении погашения ущерба при решении вопроса об условно-досрочном освобождении действовала более разумная формулировка - «принимает меры по погашению ущерба», которая исходила из отсутствия работы в местах лишения свободы или их низкой оплаты. Очевидно же, что на свободе погашать ущерб эффективнее. Но де-факто данное решение суда можно расценить по существу как приговор к медленной мучительной смерти в неволе. Нужно исходить из того, что та минимальная медицинская помощь, которую он получает в заключении, не способна остановить болезнь и тем более ее излечить. Тюремное лечение в состоянии только продлить его мучения, что в свою очередь должно рассматриваться как пытки», - заявляют в КМБПЧ.

Здесь напомнили о минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, где говорится, что предоставление медико-санитарного обслуживания заключенным является обязанностью государства.

«Заключенным должны быть обеспечены те же стандарты медико-санитарного обслуживания, которые существуют в обществе, и им должен быть обеспечен бесплатный доступ к необходимым медико-санитарным услугам без какой-либо дискриминации по признаку их правового статуса. По решению суда лишая человека свободы, государство берёт на себя обязательство по сохранению его жизни и здоровья. Однако в случае с Джакишевым эта норма не соблюдается. Нынешняя система медицинского обслуживания в местах заключения не предусматривает стандартного медицинского обслуживания, а сама процедура обслуживания имеет ограничения. Это не позволяет обеспечивать полноценное лечение осужденных», - подчеркивают в бюро по правам человека.

В организации считают, что в такой ситуации состояние Джакишева будет только ухудшаться, «и это чревато смертельным исходом».

В КМБПЧ напомнили, что согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН (1988) неоказание медицинской помощи, приравнивается к пыткам. В этой связи бюро по правам человека потребовало от казахстанских властей «прекратить пытки «не лечением» Мухтара Джакишева», призвало «международные организации, политиков, правозащитников потребовать от казахстанских властей решить этот вопрос, чтобы спасти обреченного на медленную смерть человека, отказ которому в условно-досрочном освобождении после 10 лет заключения продиктован исключительно политическими мотивами». Здесь также призвали президента страны Касым-Жомарта Токаева «принять меры по безоговорочному исполнению решения Комитета ООН по правам человека от 9 декабря 2015 года и освободить Мухтара Джакишева, предоставив ему необходимое лечение и надлежащую компенсацию».