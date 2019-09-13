Книгу Сары Кэмерон о голоде в Казахстане переведут на казахский и русский языки

Политолог и издатель Досым Сатпаев сообщил Vласти, что сейчас идет работа над переводом книги профессора университета штата Мэриленд Сары Кэмерон «Голодная степь: голод, насилие и создание советского Казахстана», посвященной голоду в Казахстане в 30-х годах прошлого века.

«Мы получили эксклюзивные права на издание этой книги на казахском языке. Также мы параллельно ведем переговоры с российским издательством, которое получило право на издание этой книги на русском языке. Мы с самого начала установили с ними хорошие партнерские отношения, чтобы помогать друг другу. Дело в том, что они попросили нас помочь им с комментариями, касающимися истории Казахстана. Потому что российский перевод, конечно, очень хороший, но они не так хорошо знают историю Казахстана, возможно, какие-то нюансы им будут менее понятны. Свои переводы, которые они готовят для русского издания, они присылают мне, чтобы я тоже их посмотрел. Мы надеемся, что в следующем году получится представить в Казахстане и казахскую, и русскую версии», - сообщил Сатпаев Vласти, отказавшись назвать российское издательство в силу коммерческих нюансов.

Также он рассказал, что идея перевода книги возникла, когда Сара Кэмерон приняла участие в съемках документального фильма «Откочевники мертвой степи», который тоже посвящен голоду в Казахстане.

«Мы специально ждали почти два месяца презентацию книги в США, в Вашингтоне. Мы послали туда съемочную группу, которая взяла интервью у Кэмерон по поводу книги. Тогда и возникла идея представить эту книгу казахстанским читателем», - сказал Сатпаев.

По его словам, он доволен тем, как шли переговоры с американским издательством Cornell University Press, обладателем оригинальных прав на книгу.

«Это одно из старейших издательств в США. Мне был интересен переговорный механизм по поводу издания книги зарубежного автора в Казахстане. Мне был интересен их подход к поддержке партнеров в других странах. Для меня это был полезный опыт. Несмотря на авторитет, долгую историю и известность, это издательство вело переговоры очень отрыто, демократично и доброжелательно. Переговоры прошли без лишнего бюрократизма, на хорошей ноте. Сара Кэмерон тоже эту идею поддержала», - добавил Сатпаев.