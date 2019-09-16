Риски снижения цен на нефть до $40 за баррель повысились – Нацбанк

Национальный банк Казахстана в своем обзоре инфляции за сентябрь 2019 года сообщает, что по сравнению с предыдущим прогнозным раундом изменился баланс рисков. В частности, повысились риски снижения цен на нефть до $40 за баррель.

«Риск профиль в части внешних факторов снизился в результате улучшения внешних монетарных условий и замедления внешней инфляции. Более мягкая риторика ФРС США и других центральных банков уменьшает риски перераспределения мирового капитала в пользу развитых стран и снижает давление на валюты стран с развивающимся рынком, в том числе Казахстана», - говорится в обзоре.

Риски импорта высокой внешней инфляции снизились в результате ожидаемого более быстрого возвращения к цели инфляции в России и сохранения умеренных темпов роста потребительских цен в Китае и странах ЕС. Оценка рисков роста мировых цен на продовольственные товары не изменилась, однако остается на высоком уровне в связи с опережающим ростом мирового потребления над производством и сокращением запасов.

«В то же время повысились риски в отношении неопределенности дальнейшей динамики цен на нефть и ее возможного снижения до $40 за баррель. Реализация данного сценария возможна при еще большей эскалации торговых споров между США и Китаем, последующем замедлении мировой торговли и мировой экономики и ослаблении спроса на нефть, а также увеличении добычи нефти в США и нежелании стран ОПЕК+ придерживаться соглашения о снижении добычи нефти вследствие потери долей мирового рынка нефти», - сообщает регулятор.

При таком пессимистичном сценарии ожидается более высокая инфляция и более сдержанные темпы роста ВВП.

«Ухудшение внешних условий окажет негативное влияние на текущий счет, что скажется на ослаблении обменного курса тенге, росте инфляционных ожиданий. В этих условиях предполагается ускорение инфляции по сравнению с базовым сценарием, на среднесрочном горизонте годовая инфляция будет находиться выше целевого коридора 4-6%. Ухудшение внешних условий вызовет сокращение внешнего спроса на казахстанский экспорт, рост инфляционных ожиданий будет ограничивать расширение потребительского спроса. На этом фоне ожидается замедление темпов роста экономики до 3,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году», - отмечает Нацбанк.

Среди внутренних факторов остаются высокими риски более сильного влияния потребительского и инвестиционного спроса на рост цен в экономике. Они обусловлены уверенным ростом реальных денежных доходов населения и расширением мер социальной поддержки со стороны государства. Кроме этого, в связи с ожидаемым ростом цен на зерновые в мире, а также учитывая зависимость ценообразования продовольственных товаров от погодных условий, не исключается ускорение роста цен на отдельные группы продовольственных товаров, как это наблюдалось в первой половине 2019 года.