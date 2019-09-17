Пожар тушат в мебельном цехе в Алматы

В Жетысуском районе Алматы произошел пожар в мебельном цехе, сообщили в ДЧС города.

«17 сентября в 11:57 пульт «101» поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе. Силы и средства направлены по повышенному номеру 2. По прибытию первых пожарных расчетов по ул.Ратушного 84 А открытым пламенем горит​ мебельный​ цех с угрозой распространения на рядом расположенный​ производственный цех», - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 60 человек личного состава и ​20 единиц пожарной техники ДЧС Алматы, 4 поливомоечные машины. ​Сотрудники полиции оцепили территорию цеха. Объект отключен от газа.

По информации ДЧС города, пожар локализован в 13:21 и ликвидирован в 13:36. По уточненным данным, горел малярный цех с переходом огня на столярный цех. Площадь пожара составила 1200 кв.м.

В новость в 13:40 внесены изменения: добавлена информация о локализации и ликвидации пожара, уточнена информация, что горел малярный цех.