Упростить механизмы предоставления пастбищ фермерам поручил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область проводит в Петропавловске республиканское совещание по вопросам развития села и агропромышленного комплекса. Как сообщает Акорда в Twitter, он дал ряд поручений.

«Необходимо продолжить активную работу по переходу на высокорентабельные культуры. Они позволяют увеличить доходы отрасли в 1,5-2 раза. Минсельхозу нужно разобраться, что мешает более активному выращиванию этой продукции», - сказал Токаев.

Также он считает необходимым активно внедрять современные агротехнологии и инновации, увеличить отечественное производство удобрений, изделий сельхозхимии. Президент подчеркнул, что «несмотря на то, что в стране действуют 12 заводов по производству минеральных удобрений, обеспеченность внутреннего рынка составляет всего 40%».

«Эту работу следует провести с привлечением иностранных инвесторов. Надо выйти с предложением построить на территории РК готовые лицензионные заводы по выпуску удобрений и пестицидов», - считает глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание на проблему неиспользования сельхозземель. Так, Токаев заявил, что частично проведенная инвентаризация выявила 16,5 млн га таких земель. В этой связи он поручил правительству «закончить инвентаризацию всех сельхозземель и оцифровку информационной системы земельного кадастра».

Говоря о развитии животноводства, президент подчеркнул, что здесь «важно обеспечить расширение пастбищных угодий».

«Казахстан, занимая 5-место по площади пастбищ в мире, использует только 40% из них. Следует упростить и усовершенствовать механизмы предоставления таких земель для фермеров. Необходимо активизировать работу по освоению отгонных пастбищ. Нужно строить либо помогать строить частникам колодцы и скважины. Правительству и акимам предстоит в течение ближайших 10 лет ввести в оборот дополнительно 50 млн га пастбищ», - поручил глава государства.

При этом он считает необходимым «развивать семейное фермерство, что широко распространено в мировой практике», тем более что в госпрограмме предусмотрено льготное кредитование для домохозяйств. Однако обратил внимание на «сдерживающие факторы»: «Правительству совместно с акимами нужно решить проблему дороговизны кормов. Это один из главных сдерживающих факторов для предпринимателей. Сегодня стоимость кормов составляет до трети расходов сельчан».

Также Токаев считает, что в стране необходимо развивать мясные кластеры разных направлений, в частности, овцеводство, молочное производство и птицеводство.

В целом президент отметил, что «следует значительно укрепить инвестиционную привлекательность сельскохозяйственной отрасли». По его словам, за годы независимости Казахстан привлек более $300 млрд прямых иностранных инвестиций, а в сельское хозяйство направлен только 1%.

«Мы должны уметь конкурировать и быть готовыми создавать хорошие коммерческие и фискальные условия, которые не будут меняться в зависимости от смены руководства отрасли или региона. Здесь велика ответственность и «Казахинвеста», и местных исполнительных органов», - подчеркнул глава государства, добавив при этом, что «интересы национального производителя, здоровье и безопасность граждан всегда должны быть нашим главным приоритетом».

«Исполнительной власти надо усилить работу по защите внутреннего рынка от контрафактной, небезопасной продукции», - заключил он.