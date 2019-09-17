В Алматы продолжают задерживать гражданских активистов

Сегодня в Алматы задержали кинооператора Айдоса Нурбулатова, который в апреле получил административное наказание в виде 20 МРП за съемку акции «От правды не убежишь», хотя с тех пор он не был замечен в каких-либо гражданских активностях.

«Он позвонил мне с работы, сфотографировал повестку, которую ему привез полицейский. Она фиктивная. Он сказал, что Айдосу надо проехать с ними на профилактическую беседу, которая займет не больше десяти минут. Он был очень вежлив, но когда я его спросила, какие законные основания, он ответил, что действует в рамках закона. Когда я спросила, что это за закон, он не смог ответить. Сказал, что у него приказ», - сообщила Vласти правозащитница Татьяна Чернобиль.

Кроме того, сегодня, по словам активистки Айжан Амировой, пятнадцать суток ареста дали активисту Мурату Шорманову, который был задержан накануне. По ее словам, некоторое время назад в административный суд также доставили и другого активиста, Ермека Казиева.

Также полиция пришла к активисту Геннадию Крестьянскому. Он снимал это на видео, вел прямой эфир в Facebook.

На телефонные звонки журналиста Vласти официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы не ответил.

Накануне поздно вечером задержали двух активистов, участвовавших в митинге против китайской экспансии 4 сентября. Айдосу Базархану и Асхату Жексенбаеву дали по десять суток.

Примечательно, что 16 сентября пресс-служба ДП Алматы на своей странице в Facebook объявила общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Его целью, как утверждают в ДП, является «обеспечение безопасности граждан, поддержание общественного порядка, предупреждение, выявление и пресечение проявлений преступлений и правонарушений».

Активисты же уверены, что это мероприятие направленно на пресечение политической активности в преддверии анонсированного на 21 сентября митинга, чьей темой вновь станет влияние Китая на Казахстан.

«В целом данная отработка организована в целях достижения повышения имиджа и авторитета органов внутренних дел среди населения, установления тесных доверительных отношений с гражданами, а также предупреждения, выявления и пресечения любых противоправных проявлений, в том числе фактов терроризма и экстремизма. На протяжении трех месяцев, по 15 декабря включительно, полицейскими на территории мегаполиса будет проводиться поквартирный и подворный обход административных участков, с занесением сведений в электронный журнал учета проживающих лиц. В отработке задействованы силы местной полицейской службы, миграционной, криминальной, патрульной полиции и других оперативных служб», - сообщил начальник Департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.