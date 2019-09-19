Казахстан планирует выполнить обязательства по соглашению ОПЕК+ в полном объеме – Минэнерго

Казахстан планирует выполнить обязательства по соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в полном объеме, заявили в четверг в пресс-службе министерства энергетики страны. Здесь сообщили, что текущие обязательства по поддержанию добычи нефти составляют 1,86 млн баррелей в сутки, а добыча по итогам 15 месяцев будет на уровне 1,85 млн баррелей.

«Для Казахстана текущие обязательства по поддержанию добычи нефти составляют 1,86 млн баррелей в сутки. По итогам 8 месяцев 2019 года средняя суточная добыча составила 1,796 млн баррелей в сутки, что ниже обязательств на 64 тыс. баррелей. По итогам 15 месяцев (за период с января 2019 года по март 2020 года - V) среднесуточная добыча нефти прогнозируется на уровне 1,85 млн баррелей в сутки», заявили в Минэнерго, отметив, что таким образом, Казахстан планирует выполнить свои обязательства по соглашению в полном объеме.

Отметим, что ранее министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи высказал опасения по поводу риска невыполнения тремя странами – Нигерией, Ираком и Казахстаном – своих обязательств по соглашению.

На заседании мониторингового комитета ОПЕК+, которое прошло в Абу-Даби 12 сентября, обсуждалась дисциплина исполнения договоренностей. По плану страны ОПЕК+ должны снижать добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, и у каждой страны есть своя квота по снижению. Почти с самого начала сделка перевыполняется, и фактически члены альянса убрали с рынка 1,6 млн баррелей в сутки, а в некоторые месяцы сокращение достигало почти 2 млн баррелей. Но это достигнуто за счет усилий лишь некоторых стран – Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана. Поэтому на встрече было принято решение, что те страны альянса, которые недовыполняли прежде свои квоты, должны в ближайшие два месяца убрать излишнее предложение с рынка в объеме почти 400 тыс. баррелей в сутки.

По данным Международного энергетического агентства, в августе нефтедобычу увеличивали Ирак, Нигерия и Россия, превысив оговоренный в соглашении уровень на 600 тыс. баррелей в сутки. России в августе официально выполнила условия соглашения ОПЕК+ только на 60%. Причиной этому стало то, что российские компании компенсируют весеннее снижение добычи, вызванное загрязнением нефтепровода «Дружба».

Ирака и Нигерия пообещали в течение сентября-октября сократить экспорт и добычу до нужных показателей, а Россия намерена выполнить свою квоту в сентябре.