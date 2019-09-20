Более 8 тыс. квартир выделят многодетным семьям в этом году – МИИР

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на пресс-конференции в правительстве в пятницу рассказал о ходе строительства и выдаче арендного жилья для многодетных семей, передает «Казинформ» . По его словам, в этом году многодетным выделят более 8 тыс. квартир.

«В целях ускоренного решения жилищных вопросов многодетных семей, начиная с мая, выдано 2813 квартир из всех источников финансирования. По данным акиматов, для многодетных семей в этом году ожидается выдать более 8 тыс. квартир», - сказал Ускенбаев.

Он напомнил, что до 2025 года планируется строительство 40 тыс. арендных квартир для многодетных семей, или 6 тыс. квартир ежегодно. На эти цели в течение 7 лет предусмотрено 350 млрд тенге.

Кроме этого, напомнил Ускенбаев, есть дополнительное кредитование малообеспеченных многодетных, неполных семей и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, через Жилстройсбербанк под 2% годовых, что «позволит ежегодно улучшить жилищные условия 5 тыс. семей».

«Для повышения доступности льготной ипотеки в жилищном законодательстве предусмотрели механизм выдачи жилищных сертификатов. В апреле внесены необходимые поправки в законодательство о жилищных отношениях и местном государственном управлении и самоуправлении. На 18 сентября по республике было принято 4434 заявки на сумму 45,6 млрд тенге. Из них одобрено 2382 заявки на сумму 24,9 млрд тенге», - заключил Ускенбаев.