США перебросят дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток

США перебрасывают дополнительные войска и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, сообщает ТАСС .

Министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд после закрытого межведомственного совещания под председательством президента Дональда Трампа, посвященного рассмотрению вариантов действий ввиду обострения напряженности на Ближнем Востоке, провели брифинг. На нем они и сообщили об этом решении.

«Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, Саудовская Аравия запросила международную поддержку в целях защиты важнейшей инфраструктуры королевства. Содействие запросили и ОАЭ. В ответ на запросы президент одобрил развертывание сил США, которые будут оборонительными по своему характеру и будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону. Мы также будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны», - сказал Эспер.

За счет таких шагов Вашингтон рассчитывает достичь сразу нескольких целей: «послать ясный сигнал, что США поддерживают партнеров в регионе», «гарантировать свободное перемещение ресурсов, необходимых для поддержки глобальной экономики», «продемонстрировать нашу приверженность поддержанию международного миропорядка, основанного на правилах, следовать которому мы давно призываем Иран».

В свою очередь Джозеф Данфорд уточнил, сколько военных будет отправлено на Ближний Восток: «Я бы сказал, что речь идет об умеренном развертывании [войск], дополнительные детали мы [Пентагон] приведем на следующей неделе. Справедливо говорить, что речь не идет о тысячах». При этом он уточнил, что «еще не решили по поводу [переброски] конкретных подразделений».

«Ни одна отдельная система [ПРО] не в состоянии защитить от подобной угрозы, но только многоуровневая система оборонительного характера уменьшит опасность, исходящую от нашествия беспилотников или других атак, которые могут исходить от Ирана», - добавиле Данфорд.

Напомним, что в мае Дональд Трамп уже объявлял об отправке дополнительно 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности с Тегераном.

В ночь на 14 сентября были атакованы предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Ответственность за нападения взяли на себя сторонники движения «Ансар Аллах». В Саудовской Аравии заявили о причастности Ирана к этим атакам.