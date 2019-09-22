В Китае считают Казахстан своим «хорошим другом»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. Как сообщает Акорда, в ходе встречи были обсуждены итоги и договоренности первого государственного визита президента Казахстана в Китай 11-12 сентября.

Собеседники также оценили текущее состояние и рассмотрели перспективы развития всестороннего казахстанско-китайского стратегического сотрудничества. Ли Чжаньшу отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин высоко ценит Токаева, «как политика обладающего огромным опытом, имеющего собственные взгляды на управление государством и глубокое понимание стратегической важности наших взаимоотношений».

«Поэтому между двумя лидерами состоялись обстоятельные переговоры. Ваша страна является нашим хорошим другом, и Вы вносите огромный вклад в развитие наших отношений» - заявил он.

В свою очередь президент Казахстана подчеркнул дружественный характер отношений двух стран, основанных на взаимном уважении суверенных прав, приверженности основополагающим международным принципам и развивающихся в духе взаимовыгодного сотрудничества.

«Действительно, между нашими странами достигнуты важные, фундаментальные договоренности. Наши отношения имеют характер вечного стратегического партнерства», - сказал Токаев.