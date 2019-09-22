Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Ли Чжаньшу
  • 214
В Китае считают Казахстан своим «хорошим другом»
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. Как сообщает Акорда, в ходе встречи были обсуждены итоги и договоренности первого государственного визита президента Казахстана в Китай 11-12 сентября.

Собеседники также оценили текущее состояние и рассмотрели перспективы развития всестороннего казахстанско-китайского стратегического сотрудничества. Ли Чжаньшу отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин высоко ценит Токаева, «как политика обладающего огромным опытом, имеющего собственные взгляды на управление государством и глубокое понимание стратегической важности наших взаимоотношений».

«Поэтому между двумя лидерами состоялись обстоятельные переговоры. Ваша страна является нашим хорошим другом, и Вы вносите огромный вклад в развитие наших отношений» - заявил он.

В свою очередь президент Казахстана подчеркнул дружественный характер отношений двух стран, основанных на взаимном уважении суверенных прав, приверженности основополагающим международным принципам и развивающихся в духе взаимовыгодного сотрудничества.

«Действительно, между нашими странами достигнуты важные, фундаментальные договоренности. Наши отношения имеют характер вечного стратегического партнерства», - сказал Токаев.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
Новости
Женис Касымбек будет назначен акимом Карагандинской области
Новости
В центре столицы и Алматы - скопление силовиков
Новости
Генпрокуратура призвала казахстанцев не верить Аблязову
Новости
В Алматинской области поезд на полном ходу столкнулся с автобусом
Новости
Построить мост на станции Шамалган пока слишком дорого для бюджета – Скляр