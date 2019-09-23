Около 100 человек задержаны в Казахстане во время несанкционированных митингов – МВД

Около 100 человек были задержаны в Казахстане 21 сентября во время несанкционированных митингов, 15 из них привлечены к административной ответственности, сообщил журналистам в понедельник в кулуарах заседания правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«В этот день (21 сентября – V) в органы внутренних дел было доставлено около 100 человек. Из них 15 были привлечены к административной ответственности: 9 – к административному аресту, 6 – к административному штрафу. С остальными гражданами проведена профилактическая работа, и они все были отпущены», - заявил Тургумбаев, отметив, что это число задержанных в целом по стране «в 7-8 городах».

Вместе с тем министр напомнил, что заранее, до 21 сентября, генеральная прокуратура делала предупреждения «о недопустимости несанкционированных митингов во всех городах по тем местам, по которым было анонсировано». Также в МВД предупредили, что это «незаконные действия, и 21-го числа в местах проведения данных митингов были выставлены наряды полиции, проводилась профилактическая работа».