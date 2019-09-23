В четырех областях Казахстана ожидаются заморозки

Так, ночью 24 сентября в Северо-Казахстанской области местами заморозки 1-3°С. В Петропавловске на поверхности почвы также ожидаются заморозки 1-3°С.

24 сентября в Костанайской области ночью местами сохраняются заморозки 1-3°С. В Костанае ожидается ветер северо-западный, западный 15-20 м/с.

В Акмолинской области 24 сентября местами ожидаются гроза, град, ночью и утром местами туман, ночью 25-26 сентября местами ожидаются заморозки 1-3°С. В столице ночью 25-26 сентября на поверхности почвы заморозки 1-3°С. В Кокшетау 24 сентября ожидается гроза, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с, а ночью 25-26 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3°С.

Ночью 25-26 сентября в Карагандинской области местами ожидаются заморозки 1-3°С.

Между тем 24 сентября в Актюбинской области местами ожидается ветер западный, юго-западный, местами 15 м/с, ночью и утром местами туман.