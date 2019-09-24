Глава ООН объявил о создании конституционного комитета Сирии

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил о создании конституционного комитета Сирии, сообщает Aljazeera . Неделю назад глава организации сообщал о том, что достигнуто соглашение о составе комитета – в который войдут члены правительства президента Башара Асада и представители оппозиции.

«Я рад объявить о соглашении правительства Сирийской Арабской Республики и Сирийской комиссии по переговорам о создании заслуживающего доверия, сбалансированного и всеохватывающего Конституционного комитета», - сказал Гутерриш накануне 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава ООН выразил уверенность, что «создание организованного Сирией и возглавляемого Сирией конституционного комитета может стать началом политического пути к решению [конфликта]».

В понедельник специальный посланник ООН Гейр Педерсон встретился с министром иностранных дел Сирии, чтобы обсудить все нерешенные вопросы формирования комитета. Валид аль-Моаллем подчеркнул на встрече, что Дамаск будет иметь право продолжать борьбу с «терроризмом» в соответствии с международным правом.

Отметим, что конституционный комитет в Сирийской Арабской Республике должен был начать свою работу еще до конца весны этого года. Тогда сообщалось, что переговоры затягиваются во многом из-за давления США.