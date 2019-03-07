Конституционный комитет в Сирии начнет работу до конца весны

Конституционный комитет в Сирийской Арабской Республике, как ожидается, начнет свою работу до конца весны. Об этом «Известиям» рассказали представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) от умеренной оппозиции, член комитета Яхья аль-Ариди и зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад.

«Любые даты открыты, но наиболее вероятно, что комитет начнет свою работу в ближайшие месяцы», - сообщил Яхья аль-Ариди.

Аммар аль-Асад добавил, что «правительство Сирии надеется на запуск комитета до конца весны». По его информации, сейчас переговоры затягиваются во многом из-за давления США, так как им невыгодно, чтобы в Сирии начался мирный политический процесс, который будет означать победу «астанинского формата». Напомним, что ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные Штаты не видят смысла в продолжении сочинского и астанинского процессов по урегулированию конфликта в Сирии и считают, что нужно свернуть инициативу.

Представитель сирийского движения «Коалиция сил за мирные перемены» (умеренная оппозиция) Али Салим Асад считает, что «ни о какой конституции не может идти и речи, пока в Сирии находятся войска США и отсутствует полноценный диалог между Дамаском и курдскими формированиями».

«Без включения курдов в комитет конституция не будет отражать интересы всего сирийского народа», - подчеркнул политик.

Между тем источник в российских дипломатических кругах подтвердил «Известиям», что комитет начнет работу до начала лета. При этом собеседник издания отмечает, что основной камень преткновения – 6 кандидатур от гражданского общества, которые не устроили страны Запада и Турцию.

«Сейчас ведутся переговоры между Дамаском, оппозицией, турецкими партнерами, стороны пытаются найти компромисс. Как только подходящие шестеро будут найдены, комитет начнет свою работу в Женеве», - сказал источник «Известий».

Тем не менее собеседник издания подчеркнул, что конец весны – это еще не окончательный срок, но наиболее вероятно, что до этого времени сторонам удастся договориться. Возможно, это произойдет после очередного раунда «астанинского формата», который запланирован на конец марта – начало апреля.

В сирийском диппредставительстве в Москве сообщили, что работа комитета будет начата после того, как будут завершены консультации стран-гарантов «астанинского формата» и ООН.

«Дамаск первым представил своих кандидатов в конституционную комиссию и сейчас ожидает согласия остальных сторон. Все вопросы уже в завершающем этапе», - подтвердили в посольстве, добавив, что утверждение шести кандидатур не должно касаться Турции и стран Запада, поскольку вопросы комитета должны решаться исключительно самими сирийцами.

По информации генерального секретаря партии «Арабский социал-демократический союз», члена СКП и одного из кандидатов от оппозиции в конституционный комитет, Ахмед аль-Асрави, в качестве кандидатов в список от гражданского общества, созданный по настоянию ООН, рассматриваются женщины, представители национальных и религиозных меньшинств, а также признанные сирийские эксперты в области права. Всего в конституционном комитете представлено 150 делегатов: 50 – от правительственных сил, 50 – от оппозиции и 50 – нейтральные представители, утвержденные и Дамаском, и умеренными оппозиционерами. Именно от нейтральных голосов будет зависеть принятие того или иного решения. При чем сразу после формирования комитета пройдут выборы председателя органа, который, как подчеркнул представитель оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам Бадр Джамус, «должен быть беспристрастным, компетентным и профессиональным, он не должен быть связан ни с «режимом», ни с оппозицией».

«Выходит, что глава конституционного комитета будет выбран из числа представителей последнего, нейтрального списка, за который и идет борьба», - отметил он.

О том, что работу комитета искусственно тормозят извне, говорил ранее президент России Владимир Путин. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой в конце прошлого года, он зачитал выдержку из письма от имени постпредов ООН во Франции, Германии и Великобритании, адресованного генсеку организации Антониу Гутерришу. В нем говорилось о необходимости повлиять на спецпосланника ООН по Сирии Стаффана Де Мистуру, чтобы тот не принимал никакого заявления относительно конституционного комитета, которое гаранты «Астаны» сделают в Женеве 18-19 декабря, напоминают «Известия». Как известно, Де Мистура не одобрил списков комитета, сославшись на недостаточную нейтральность кандидатов.