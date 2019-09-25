Казахстан может расширить свое участие в миротворческих операциях под эгидой ООН

В Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщила Акорда.

«В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего практического взаимодействия Казахстана и ООН, включая возможное расширение участия нашей страны в миротворческих операциях под эгидой международного сообщества. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов мировой политики», - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев поддержал активную деятельность Антониу Гутерриша по адаптации ООН к современным реалиям и назвал весьма актуальной тему нынешней сессии ГА ООН «Стимулирование многосторонних усилий по борьбе с бедностью, содействие качественному образованию, мерам по борьбе с изменением климата и инклюзивности». По его словам, Казахстан твердо настроен реализовать цели устойчивого развития ООН до 2030 года, поскольку они перекликаются с заявленными планами по дальнейшей экономической и социальной модернизации страны.

В свою очередь генсек ООН дал позитивную оценку текущему взаимодействию Казахстана с системой Организации Объединенных Наций в контексте осуществления целей устойчивого развития, отметил лидирующую роль Казахстана в продвижении глобальной антиядерной повестки и весомый вклад в международные усилия по урегулированию региональных конфликтов, в том числе в рамках Астанинского процесса по Сирии.

Также глава государства провел встречу с королем Иордании Абдаллой II. С ним он обсудил текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Оба лидера подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства в различных сферах.

«Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в расширении инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Иорданией. Он также поблагодарил Абдаллу II за постоянную поддержку инициатив Казахстана, направленных на укрепление межрелигиозного диалога», - сообщает Акорда.

Кроме этого, Токаев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Казахстана подчеркнул близость истории и общность будущего двух стран и выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого. Токаев и Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты.

Серия двусторонних встреч Касым-Жомарта Токаева на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжилась переговорами с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, особо отметив необходимость расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического взаимодействия.

«Казахстан придает важное значение развитию дружественных отношений с Вашей страной, углублению политического диалога и расширению экономического сотрудничества», - сказал Токаев.

Он подчеркнул важность совместной работы в транспортно-логистической сфере, в частности, осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием казахстанских портов Актау и Курык.

В свою очередь Саломе Зурабишвили поблагодарила Токаева за активное участие казахстанского капитала в инвестиционных и транспортно-логистических проектах в Грузии.

На встрече с президентом Польши Анджеем Дудой обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе по линии взаимодействия с Европейским Союзом. Касым-Жомарт Токаев выразил готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между странами, подчеркнул высокую динамику казахстанско-польских связей.